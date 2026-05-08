Трамп призвал всех насладиться документами Пентагона об НЛО

Трамп предложил всем радоваться и наслаждаться документами Пентагона об НЛО

Президент США Дональд Трамп предложил всем радоваться и наслаждаться опубликованными документами Пентагона о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Как я и обещал вам, министерство войны опубликовало первую часть файлов по НЛО и неопознанным аномальным явлениям (...) Радуйтесь и наслаждайтесь», — сказал он.

Глава Белого дома напомнил, что выполнил свое обещание, в отличие от предыдущих американских лидеров, которые, по его словам, не были прозрачными в этом вопросе. Он выразил уверенность в том, что теперь люди сами смогут решить для себя, что же на самом деле происходит.

Ранее Министерство войны США объявило о первой публикации рассекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО) и аномальных явлениях. Пентагон отметил, что будет публиковать новые документы по НЛО каждые несколько недель.