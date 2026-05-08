Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 8 мая 2026Мир

Трамп призвал всех насладиться документами Пентагона об НЛО

Трамп предложил всем радоваться и наслаждаться документами Пентагона об НЛО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил всем радоваться и наслаждаться опубликованными документами Пентагона о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Как я и обещал вам, министерство войны опубликовало первую часть файлов по НЛО и неопознанным аномальным явлениям (...) Радуйтесь и наслаждайтесь», — сказал он.

Глава Белого дома напомнил, что выполнил свое обещание, в отличие от предыдущих американских лидеров, которые, по его словам, не были прозрачными в этом вопросе. Он выразил уверенность в том, что теперь люди сами смогут решить для себя, что же на самом деле происходит.

Ранее Министерство войны США объявило о первой публикации рассекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО) и аномальных явлениях. Пентагон отметил, что будет публиковать новые документы по НЛО каждые несколько недель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

    Фицо заявил о неуважении европейцев ко Второй мировой войне

    Российский ученый оценил сенсационность рассекреченных файлов с НЛО

    Популярный препарат неожиданно оказался опасен для супербактерии

    Известный российский журналист признался в изменах

    Подростка уличили в надругательстве над ребенком в российском регионе

    Командиры бригады ВСУ ввели кастовую систему в подразделении

    Посол России заявил о разочаровании в Германии

    Россиянин вошел в число самых ценных игроков НХЛ

    Несостоявшегося российского диверсанта отправили в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok