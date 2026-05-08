16:45, 8 мая 2026Мир

США рассекретили документы об НЛО

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Министерство войны США объявило о первой публикации рассекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО) и аномальных явлениях. Документы размещены на сайте Пентагона.

В министерстве отметили, что публикация материалов стала возможна благодаря координации между десятками ведомств. В рамках инициативы были обработаны десятки миллионов записей, охватывающие период в несколько десятилетий, многие из которых существуют только в бумажном виде.

«Эти документы, долгое время скрывавшиеся за грифом секретности, вызывали обоснованные домыслы — и настало время, чтобы американский народ увидел их собственными глазами», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Публикацию материалов об НЛО ранее анонсировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер предположил, что часть этих данных будет очень интересна людям.

