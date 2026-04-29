Трамп анонсировал публикацию данных об НЛО

Трамп заявил, что вскоре будет обнародован массив данных об НЛО

Вскоре администрация США обнародует массив данных о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

«Думаю, мы обнародуем столько [информации], сколько сможем, в ближайшем будущем», — анонсировал президент США. Он предположил, что часть этих данных будет очень интересна людям.

Трамп также добавил, что недавно обсуждал тему НЛО с военными летчиками, которые якобы сталкивались с явлениями подобного рода. По его словам, они «видели такое, во что невозможно поверить».

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований США начало официальное расследование таинственных смертей и исчезновений исследователей космоса и НЛО.