13:00, 15 мая 2026

Путин обсудит ситуацию в экономике с министрами и руководством администрации президента

Дмитрий Воронин

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин 15 мая проведет совещание о текущей ситуации в экономике страны, в котором примут участие министры и руководство администрации главы государства. Об этом со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщают журналисты ТАСС.

Напомнив, что на текущей неделе Путин встречался с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, представитель Кремля отметил, что мероприятие с участием представителей экономического блока кабмина и других ответственных лиц пройдет «в продолжение этого», а также «в рамках подготовки к находящемуся не за горами ПМЭФ».

В апреле, говоря о ситуации в российской экономике, президент сообщил, что в январе-феврале ВВП страны сократился на 1,8 процента, и текущие показатели пока не соответствуют официальным прогнозам. Решетников также отмечал, что на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений резервы «во многом исчерпаны».

На встрече Путина с министром, о которой стало известно 12 мая, Решетников обратил внимание, что в экономике «хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции». В частности, по словам главы ведомства, продолжается рост реальных зарплат россиян, а «экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами большого роста всегда следуют фазы стабилизации и определенной структурной донастройки».

Песков, комментируя снижение прогноза роста экономики в 2026 году до 0,4 процента, в свою очередь подчеркивал, что предпринимаемые властями шаги обеспечивают макроэкономическую стабильность, дающую возможность говорить о «пусть скромном», но увеличении показателей.

