16:10, 14 мая 2026Экономика

Путин со словами «не буду о грустном» рассказал о важности конкретной работы в экономике

Путин заявил на съезде машиностроителей о проблемах, которые нужно решать вместе
Дмитрий Воронин

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

В современной жизни и экономике «все важно»; ключевые ее темы обсуждаются с кабмином и Банком России, заявил на съезде Союза машиностроителей России президент РФ Владимир Путин. Его процитировала пресс-служба Кремля.

«Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия "длинных денег" и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком», — сказал глава государства.

«И услуги важны, и финансовые операции, бумаги. Но все-таки приятно иметь дело с людьми, которые занимаются конкретной работой», — подчеркнул президент, напомнив о словах главы «Ростеха» Сергея Чемезова о том, что «у нас много вопросов и проблем, сложных вопросов, которые нужно вместе решать».

В своем выступлении Путин также обратил внимание на то, что в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, проявляя гибкость и умение применять нестандартные подходы, добиваясь результатов «за счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных, оригинальных научных и технологических решений», что позволило увеличить в прошлом году выпуск российской обрабатывающей промышленности почти на четверть к уровню 2021 года.

В апреле, говоря о ситуации в российской экономике, президент сообщил, что в январе-феврале ВВП страны сократился на 1,8 процента, и текущие показатели пока не соответствуют официальным прогнозам. Позднее, комментируя снижение прогноза роста экономики в 2026 году до 0,4 процента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что предпринимаемые властями шаги обеспечивают макроэкономическую стабильность, дающую возможность говорить о «пусть скромном», но росте показателей.

