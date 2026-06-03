ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:45, 3 июня 2026Мир

Посол в Лондоне прокомментировал обвинения Великобритании в адрес России

Посол РФ в Британии Келин отверг обвинения Лондона о связи России с инцидентом в Румынии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Российский посол в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения Лондона о причастности России к инциденту с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Румынии. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

«Глава дипмиссии разъяснил российскую позицию по данному инциденту, отвергнув беспочвенные обвинения», — сказано в сообщении.

В ночь на 29 мая БПЛА врезался в многоэтажный дом в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Румынский МИД обвинил в случившемся Россию.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что принадлежность залетевшего на территорию Румынии беспилотника невозможно установить без проведения экспертизы. Он подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование произошедшего, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрывать, бить, топить». В России призвали к смене тактики в зоне СВО после атаки ВСУ на Петербург. Москва выступила с заявлением

    На ПМЭФ показали родственников Путина

    Раскрыта работа мечты бывшего сенатора-миллиардера в колонии

    Посол в Лондоне прокомментировал обвинения Великобритании в адрес России

    В России усомнились в необходимости переговоров с Украиной после удара по автобусу

    В МИД России высказались о недружественных членах Совбеза ООН

    Фетисов призвал российских хоккеистов к бойкоту Матча всех звезд НХЛ

    Исполнительница хита «Матушка-земля» показала образ почти за миллион рублей

    Известный ведущий высказался о разводе Диброва фразой «львица не смотрит на дряхлого льва»

    Отдыхающий с семьей на пляже мужчина спас от утопления двух людей и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok