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19:41, 3 июня 2026Россия

В России усомнились в необходимости переговоров с Украиной после удара по автобусу

Сенатор Джабаров задался вопросом о необходимости переговоров после удара ВСУ по автобусу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сенатор Совфеда Владимир Джабаров усомнился в необходимости переговоров с Украиной после удара по рейсовому автобусу в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Газета.ru».

Парламентарий отметил, что в приоритете ВСУ нет военных целей, так как они бьют по гражданским объектам.

«Это говорит, что это государство стало государством-террористом. Террористическое государство со всеми вытекающими последствиями. Какие переговоры можно вести с террористами?» — задался вопросом Джабаров.

3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке БПЛА на автобус «МоскваСимферополь». В результате налета дрона не выжили семь человек, еще 11 граждан пострадали. Позже помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что 10 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них есть ребенок.

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