Песков рассказал о скромном росте российской экономики

Песков: Благодаря мерам властей в России планируется рост экономики

Предпринимаемые властями шаги обеспечивают макроэкономическую стабильность в России, а также позволяют анонсировать дальнейший рост ВВП. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышались», — сказал представитель Кремля 12 мая.

Также Песков сообщил, что глава государства проведет на текущей неделе очередное совещание по экономическим вопросам.

В опубликованном во вторник интервью «Ведомостям» вице-премьер Александр Новак рассказал, что кабмин снизил до 0,4 процента прогноз роста ВВП в 2026 году, а по инфляции ожидания повышены до 5,2 процента. Снижение темпов роста цен до целевого уровня в четыре процента правительство теперь запланировало на следующий год.