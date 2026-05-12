Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:03, 12 мая 2026Экономика

Песков рассказал о скромном росте российской экономики

Песков: Благодаря мерам властей в России планируется рост экономики
Дмитрий Воронин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Предпринимаемые властями шаги обеспечивают макроэкономическую стабильность в России, а также позволяют анонсировать дальнейший рост ВВП. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышались», — сказал представитель Кремля 12 мая.

Также Песков сообщил, что глава государства проведет на текущей неделе очередное совещание по экономическим вопросам.

В опубликованном во вторник интервью «Ведомостям» вице-премьер Александр Новак рассказал, что кабмин снизил до 0,4 процента прогноз роста ВВП в 2026 году, а по инфляции ожидания повышены до 5,2 процента. Снижение темпов роста цен до целевого уровня в четыре процента правительство теперь запланировало на следующий год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве в российском городе

    Обнародованы подробности об оружии устроившего стрельбу в российской школе

    У Оксаны Самойловой нашли долг перед налоговой

    Выявлены 11 зараженных хантавирусом

    Появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе

    Один из главных импортеров российского газа в Европе нарастил его закупки

    Российский пенсионер поверил «ФСБ» и «МФЦ» и лишился миллионов

    Раскрыто число выпущенных по России беспилотников ВСУ в последний день перемирия

    В России объяснили решение Украины не устраивать провокации во время Парада Победы

    Путин проведет совещание по экономике после ухудшения прогнозов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok