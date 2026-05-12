12:25, 12 мая 2026

В России приготовились к падению инвестиций

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство России в 2026 году ожидает продолжения спада инвестиционной активности, надеясь, что с 2027 года она вернется к росту. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Александр Новак.

По его словам, для реализации таких планов важно улучшать инвестклимат и снижать издержки бизнеса. Это предусматривает защиту прав собственности, предсказуемость правоприменения, понятные и эффективные механизмы разрешения споров. Без этого часть бизнеса откажется от участия в длинных инвестиционных проектах.

Что касается прогноза по росту ВВП, то по состоянию на май текущего года он ухудшен более чем в три раза — до 0,4 процента. В 2027 году власти ожидают роста экономики на 1,4 процента, а в 2029-м — 2,4 процента. Таким образом, темпы окажутся ниже среднемировых в перспективе нескольких лет.

Чиновник признал, что пересмотренные оценки социально-экономического развития до 2029 года стали консервативными как по внешним, так и по внутренним параметрам. При этом период снижения инфляции до целевого уровня 4 процента переносится на 2027 год, в текущем правительство ожидает роста цен на 5,2 процента.

В том же интервью вице-премьер рассказал, что за последние три года увеличение реальных денежных доходов населения России составило 26,1 процента, что стало самым высоким темпом с начала 2000-х годов, а увеличение зарплат составило 23,9 процента. Однако, предупредил он, вслед за периодом бурного роста из-за цикличности экономической динамики начинается корректировка.

Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил, что государство национализировало частные активы, владельцы которых выводили дивиденды за рубеж и вели другую антироссийскую деятельность, на сумму 2,5 триллиона рублей. В том числе речь идет о 32 стратегических предприятиях из нефтегазовой, портовой и транспортной сфер.

