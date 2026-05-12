Россиянам рассказали о самых высоких темпах роста их доходов

Вице-премьер Новак заявил о самом высоком за 20 лет росте реальных доходов в РФ

За последние три года рост реальных денежных доходов населения России составил 26,1 процента, что стало самым высоким темпом с середины 2000-х годов. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Александр Новак.

По его словам, рост наблюдался сразу по всем направлениям: оплата труда, социальные выплаты, предпринимательские доходы и доходы от собственности. Реальные зарплаты, то есть за вычетом инфляции, увеличились на 23,9 процента, из них на 4,4 процента — в 2025 году. Также до исторического минимума — 6,7 процента — снизилась бедность.

Вместе с тем чиновник предупредил, что вслед за периодом бурного роста из-за цикличности экономической динамики начинается корректировка, сопровождаемая структурной трансформацией и, соответственно, замедлением повышения доходов. В этих условиях власти должны уделять особое внимание управлению рисками.

До этого СМИ подсчитали, что, по официальным данным, среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет, в период с 2010 по 2025 год, выросла почти в пять раз. Если же учитывать только последние десять лет, то доходы увеличились в три раза.

Ранее сообщалось, что из-за снижения покупательной способности россияне в последний год начали экономить на посещении торговых центров и точек общественного питания, покупке бытовой техники и электроники, барбершопах и воде в бутылках.