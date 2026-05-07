Российская бытовая техника перестала продаваться

«Ъ»: Российские производители бытовой техники столкнулись с падением выручки

Выручка производителей бытовой техники в России в 2025 году упала на 11,6 процента, до 209,2 миллиарда рублей, а из пяти крупнейших участников рынка оборот увеличили только два. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» пишет «Коммерсантъ».

Рост показали ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес» (бренды Indesit и Hotpoint) — плюс 38 процентов, 36,7 миллиарда рублей, а также ОАО «КЗХ Бирюса» (бренд «Бирюса») — плюс 8,5 процента, 15,5 миллиарда рублей.

Продажи ООО «Беко» (бренд Beko), подразделения турецкой Arcelik, упали на 35 процентов, до 13,9 миллиарда рублей. У оставшихся компаний из топ-5 по выручке — ООО «Хаир» (бренд Haier) и ООО «ЛГ Электроникс РУС» (бренд LG) — снижение менее выражено.

Источник издания на рынке прямо связывает рост выручки у отдельных производителей с низкими ценами. Так, «Бирюса» делает ставку на самый востребованный экономсегмент и увеличивает выпуск. Впрочем, прибыль по итогам года компания фактически не получила, если не считать таковой символические 66 тысяч рублей.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков объясняет падение выручки общим сжатием рынка бытовой техники, потому что потребитель либо ушел в самый дешевый сегмент, либо отложил покупку до лучших времен. Кроме того, маркетплейсы и параллельный импорт отнимают часть потребителей у российских компаний.

Директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина не исключает восстановление продаж в этом году за счет отложенного спроса, но называет факторами риска повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и возможный дефицит электронных комплектующих, что может спровоцировать новый виток цен.

Ранее оператор фискальных данных «Платформа ОФД» подсчитал, что в 2025 году в России число покупок бытовой техники и электроники упало на 12 процентов.