«Платформа ОФД»: Число покупок мебели в 2025 году упало на 19 процентов

В 2025 году россияне стали реже покупать мебель. Об этом со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщает РИА Новости.

Число покупок мебели упало на 19 процентов год к году. Средний ценник покупки составил 14 430 рублей. Бытовую технику и электронику стали покупать реже на 12 процентов, средний чек составил 9455 рублей.

«Это товары, обычно требующие долгосрочного планирования и крупных затрат. Потребители их все чаще откладывали, предпочитая направлять средства в накопления и инвестиции. Спад наиболее выражен в офлайн-ритейле», — пояснили аналитики.

Также снизилось число покупок товаров для дома (минус три процента), а средняя стоимость составила 3403 рубля. Товары для строительства и ремонта покупали чуть чаще, чем в 2024-м — на 1 процент. Средний чек в сегменте составил 9597 рублей.

Ранее генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков предупредил, что часть продавцов мебели на маркетплейсах не соблюдает технические регламенты, из-за чего такая мебель может быть опасной для пользователей. Отрасль испытывает значительное давление со стороны интернет-площадок, использующих лазейки в законе для конкуренции с крупными производителями за счет сильных послаблений по налогам.