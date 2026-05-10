«Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

«Барселона» дома обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

«Барселона» на своем поле обыграла мадридский «Реал» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 10 мая, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Маркус Рашфорд и Ферран Торрес.

«Барселона» набрала 91 очко и за три тура до конца чемпионата Испании гарантировала себе титул. В активе идущего вторым «Реала» 77 очков, он не сможет догнать каталонцев.

«Барселона» стала чемпионом Испании в 29-й раз. Лидирует по этому показателю« Реал», в активе которого 36 титулов.