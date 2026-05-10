Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение США

Трамп: Ответ Ирана на предложение США по урегулированию неприемлемый

Ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов по урегулированию конфликта совершенно неприемлемый. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» — написал Трамп.

Ранее постпред США в ООН Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп намерен завершить военный конфликт с Ираном дипломатическим путем, но, если попытки окажутся безуспешными, готов возобновить боевые действия. По словам Уолтца, американский президент «дает все возможные шансы для дипломатии».