Фастфуд в России стал меньше зарабатывать

«Ъ»: Прибыль крупнейших фастфуд-сетей в России обрушилась

В 2025 году прибыль крупнейших фастфуд-сетей в России обрушилась. О том, что сети быстрого питания стали меньше зарабатывать, со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности компаний сообщает «Коммерсантъ».

Согласно документации, у ООО «Юнирест» (Rostic`s) прибыль упала на 27,5 процента, до 4,1 миллиарда рублей. У ООО «Система ПБО» («Вкусно — и точка») доход сократился на 15,1 процента, до 14,4 миллиарда рублей, у ООО «Бургер Рус» («Бургер Кинг») — на 61 процент, до 637,6 миллиона рублей.

В более ранние годы прибыль «Юнирест» и «Системы ПБО» росла: на 60,4 процента год к году и на 19,7 процента соответственно. Только у «Бургер Рус» показатель снизился на 9,2 процента.

В «Юниресте» объяснили тенденцию реализуемой инвестиционной программой — в 2025 году было открыто более 80 новых ресторанов, в 2026 эту цифру собирают превзойти. По мнению «Риком-Траст» Валерии Поповой, прибыль фастфуда сокращается из-за увеличения операционных издержек — роста расходов на персонал, удорожания ингредиентов на фоне инфляции и проблем с логистикой.

В 2026 году ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране товарный знак для продажи сэндвичей. Компания подала заявки в Роспатент в декабре 2024 года, но только в январе 2026 года ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак McWrap. Под ним фастфуд намерен продавать закрытые бутерброды с различными начинками, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры, роллы.