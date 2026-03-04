Ушедший из России фастфуд зарегистрировал товарный знак

Роспатент: McDonald's зарегистрировал товарный знак в РФ для продажи сэндвичей

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране товарный знак для продажи сэндвичей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что компания подала заявки в декабре 2024 года, а в январе 2026 года ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак McWrap. По данным агентства, под ним фастфуд намерен продавать закрытые бутерброды с различными начинками, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры, роллы.

Ранее McDonald's зарегистрировала в России товарный знак мороженого «МакФлурри». Компания получила исключительное право на него до 28 декабря 2034 года. До этого McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков своих блюд.