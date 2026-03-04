Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:23, 4 марта 2026Экономика

Ушедший из России фастфуд зарегистрировал товарный знак

Роспатент: McDonald's зарегистрировал товарный знак в РФ для продажи сэндвичей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране товарный знак для продажи сэндвичей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что компания подала заявки в декабре 2024 года, а в январе 2026 года ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак McWrap. По данным агентства, под ним фастфуд намерен продавать закрытые бутерброды с различными начинками, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры, роллы.

Ранее McDonald's зарегистрировала в России товарный знак мороженого «МакФлурри». Компания получила исключительное право на него до 28 декабря 2034 года. До этого McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков своих блюд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине

    В России появится новый бесплатный сервис для водителей

    В российском городе потолок в аварийном доме рухнул во второй раз

    Ушедший из России фастфуд зарегистрировал товарный знак

    Слава отменила тур по России после скандального концерта

    Власти Ирака объяснили отключение электричества по всей стране

    Белый дом прокомментировал удар по школе для девочек в Иране

    ВСУ атаковали российские курорты

    Испания после угроз Трампа согласилась помогать США против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok