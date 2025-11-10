Экономика
Ушедший из России фастфуд зарегистрировал в Роспатенте новые товарные знаки

Роспатент: McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков своих блюд
Кирилл Луцюк

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Семь товарных знаков блюд и услуг зарегистрировала в России покинувшая ее американская сеть фастфуда McDonald's. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что все заявки на регистрацию поступили из Соединенных Штатов в декабре 2024 года. В списке товарных знаков: «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка».

Датой истечения действия товарных знаков в России указан декабрь 2034 года.

В конце сентября был опубликован прогноз, согласно которому McDonald's рискует потерять ряд товарных знаков в России в январе 2026 года. В частности, речь шла о завершении срока действия исключительного права на товарные знаки «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс».

По словам гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, жители России перестали переживать по поводу ухода западных брендов, и их отсутствие уже не вызывает у граждан негативные эмоции. Он уверен, что даже если эти бренды вернутся, то потребители откажутся от них, потому что те покинули страну в тяжелый момент.

