McDonald's предрекли потерю товарных знаков в России

Действие товарных знаков McDonald's в России закончится в 2026 году

Компания McDonald's может потерять ряд товарных знаков в России в январе 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Уточняется, что у сети ресторанов быстрого питания закачивается срок действия исключительного права на товарные знаки «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс» — они предполагают производство и продажу еды, а также предоставление ресторанных услуги в России.

По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, если McDonald's не инициирует продление до 22 января 2026 года, есть риск утраты на товарные знаки. Однако после этой даты у компании будет шесть месяцев штрафного срока для их восстановления.

Ранее стало известно, что ушедшая из России сеть решила пересмотреть ценообразование из-за падения продаж.