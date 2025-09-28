Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:05, 28 сентября 2025Экономика

McDonald's предрекли потерю товарных знаков в России

Действие товарных знаков McDonald's в России закончится в 2026 году
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Компания McDonald's может потерять ряд товарных знаков в России в январе 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Уточняется, что у сети ресторанов быстрого питания закачивается срок действия исключительного права на товарные знаки «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс» — они предполагают производство и продажу еды, а также предоставление ресторанных услуги в России.

По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, если McDonald's не инициирует продление до 22 января 2026 года, есть риск утраты на товарные знаки. Однако после этой даты у компании будет шесть месяцев штрафного срока для их восстановления.

Ранее стало известно, что ушедшая из России сеть решила пересмотреть ценообразование из-за падения продаж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Россиянам назвали способ удлинить новогодние выходные в 2026 году

    Селена Гомес вышла замуж за продюсера

    McDonald's предрекли потерю товарных знаков в России

    В Польше высказались о плане Зеленского

    Власти Украины захотели поднять зарплаты бойцам ВСУ

    Россиянам рассказали об отзыве водительских прав при выявлении ряда болезней

    Илон Маск опроверг обвинения в связи с Эпштейном

    В трех российских вэропортах ввели ограничения на полеты

    Воздушную тревогу объявили на территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости