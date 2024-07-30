Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:09, 30 июля 2024Экономика

Сеть «Макдоналдс» решила пересмотреть цены из-за падения продаж

«Би-би-си»: «Макдоналдс» снизит цены из-за падения продаж впервые после пандемии
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Ушедшая из России сеть фастфуда «Макдоналдс» решила пересмотреть цены. Поводом для этого шага стало падение продаж впервые после пандемии, сообщает «Би-би-си».

С апреля по июнь продажи упали на один процент несмотря на то, что сеть пыталась вернуть покупателей при помощи скидок. Руководитель компании Крис Кемпчински заявил, что плохие результаты вынудили компанию «всесторонне пересмотреть» ценообразование. Однако компании предстоит проделать большую работу, чтобы восстановить свою репутацию, признал он.

Средняя цена «Биг Мака» в США выросла с 2019 года на 21 процент, до отметки в 5,29 доллара. Несмотря на то, что это примерно соответствует темпам инфляции, это «заставило потребителей пересмотреть покупательские привычки». «Макдоналдс» повысил цены на ключевые товары быстрее, чем его аналоги, заявила аналитик Bank of America Сара Сенаторе.

Материалы по теме:
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023
Миллионы людей в мире страдают от ожирения. Как их заставят платить налоги на еду?
Миллионы людей в мире страдают от ожирения.Как их заставят платить налоги на еду?
6 декабря 2023

Ранее Bloomberg сообщил, что продажи «Макдоналдс» снизились как в ресторанах, открытых более года назад, так и во всех заведениях сети в целом. Среди причин такой статистики в материале называют падение интереса клиентов к «Биг Макам» из-за многолетнего удорожания бургеров и ограниченных семейных бюджетов, бойкота заведений из-за войны между Израилем и ХАМАС и даже снижения пешеходного трафика в США.

По данным Tiburon Research, 37 процентов россиян скучают по исчезнувшим ресторанам быстрого питания, причем больше всего молодежь (от 18 до 24 лет). Более трех четвертей россиян посещают точки по продаже фастфуда не реже раза в месяц. Почти половина, 47 процентов, ходят туда, чтобы порадовать себя, 46 процентов — чтобы перекусить в течение дня, 44 процента — если посещают крупный торговый центр. Для 37 процентов это способ провести время с семьей и друзьями. Точки на фудкортах менее популярны, чем отдельно стоящие рестораны.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Бастрыкин дал поручение после жалоб на мигрантов в Одинцово. К нему обратились участники и ветераны боевых действий

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      В Норвегии обвинили ЕС в превращении Украины в новый Афганистан

      На Украине сообщили о критической ситуации из-за «дыры» в бюджете

      Потери Европы из-за отказа от российской нефти оценили

      Россиянке потребовалась эвакуация вертолетом с вулкана на Камчатке

      Сеть «Макдоналдс» решила пересмотреть цены из-за падения продаж

      В двух российских регионах ФСБ задержала помощников телефонных мошенников

      Солдат ВСУ рассказал о судьбе вызволенных из российского плена военных

      На Wildberries в продаже обнаружилась символика нацистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше