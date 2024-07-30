Сеть «Макдоналдс» решила пересмотреть цены из-за падения продаж

«Би-би-си»: «Макдоналдс» снизит цены из-за падения продаж впервые после пандемии

Ушедшая из России сеть фастфуда «Макдоналдс» решила пересмотреть цены. Поводом для этого шага стало падение продаж впервые после пандемии, сообщает «Би-би-си».

С апреля по июнь продажи упали на один процент несмотря на то, что сеть пыталась вернуть покупателей при помощи скидок. Руководитель компании Крис Кемпчински заявил, что плохие результаты вынудили компанию «всесторонне пересмотреть» ценообразование. Однако компании предстоит проделать большую работу, чтобы восстановить свою репутацию, признал он.

Средняя цена «Биг Мака» в США выросла с 2019 года на 21 процент, до отметки в 5,29 доллара. Несмотря на то, что это примерно соответствует темпам инфляции, это «заставило потребителей пересмотреть покупательские привычки». «Макдоналдс» повысил цены на ключевые товары быстрее, чем его аналоги, заявила аналитик Bank of America Сара Сенаторе.

Ранее Bloomberg сообщил, что продажи «Макдоналдс» снизились как в ресторанах, открытых более года назад, так и во всех заведениях сети в целом. Среди причин такой статистики в материале называют падение интереса клиентов к «Биг Макам» из-за многолетнего удорожания бургеров и ограниченных семейных бюджетов, бойкота заведений из-за войны между Израилем и ХАМАС и даже снижения пешеходного трафика в США.

По данным Tiburon Research, 37 процентов россиян скучают по исчезнувшим ресторанам быстрого питания, причем больше всего молодежь (от 18 до 24 лет). Более трех четвертей россиян посещают точки по продаже фастфуда не реже раза в месяц. Почти половина, 47 процентов, ходят туда, чтобы порадовать себя, 46 процентов — чтобы перекусить в течение дня, 44 процента — если посещают крупный торговый центр. Для 37 процентов это способ провести время с семьей и друзьями. Точки на фудкортах менее популярны, чем отдельно стоящие рестораны.