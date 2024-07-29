Клиенты McDonald’s потеряли интерес к дорожающим «Биг Макам»

Bloomberg: продажи McDonald’s снизились впервые с 2020 года

Продажи McDonald’s снизились во втором квартале текущего года впервые с 2020-го, пишет Bloomberg, отмечая, что падение показателя произошло как в ресторанах, открытых более года назад (на 1 процент), так и во всех заведениях сети в целом.

Среди причин такой статистики в материале называют падение интереса клиентов к «Биг Макам» из-за многолетнего удорожания бургеров и ограниченных семейных бюджетов, бойкота заведений из-за войны между Израилем и ХАМАС и даже снижения пешеходного трафика в США.

По словам генерального директора Криса Кемпчински, сеть, расширяющаяся сейчас с нынешних 42 тысяч до 50 тысяч заведений в 2027 году, будет по-прежнему ориентирована на надежность, поскольку посетители станут более разборчивыми в своих расходах.

В декабре 2023 года стало известно о новом рецепте приготовления «Биг Мака» в США. Запущенные изменения, в частности, предполагают разовую жарку небольшого количества котлет из говядины, делающую прожарку более равномерной, и большее использование соуса. А в начале лета Суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что права «Макдоналдса» на товарный знак Big Mac в странах сообщества не распространяются на куриную версию этих гамбургеров, поскольку компания не сделала достаточно, чтобы претендовать на исключительные права.