McDonald’s изменил рецепт «Биг Мака»

WSJ: McDonald’s ввел новый способ приготовления «Биг Мака» в США

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s ввела новый способ приготовления «Биг Мака» в США. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Измененный рецепт предполагает разовую жарку небольшого количества котлет из говядины (что делает прожарку более равномерной) и большее использование соуса. Для «Биг Мака» теперь используются более свежие соленые огурцы и салат, на булочках бриошь рассыпаны семена кунжута, а сыр расплавлен сильнее.

Внести корректировки в процесс приготовления в McDonald’s решили на фоне увеличения конкуренции со стороны других сетей. Важна не только скорость приготовления блюд, но также вкус и качество, подчеркнул старший директор по глобальной стратегии меню Крис Янг.

Ранее стало известно, что комбо-обед из «Биг Мака», картофеля и колы в России оказался самым дешевым среди всех стран «Большой двадцатки». Стоимость такого перекуса в стране (в отечественной сети ресторанов «Вкусно — и точка» аналогичный продукт носит название «Биг Хит») в октябре составила 294 рубля, тогда как, к примеру, в Австралии цены на комбо-обеды в McDonald’s достигают 885 рублей.

В ноябре сообщалось о сильном удорожании фастфуда в США. Рост цен на продукцию в ресторанах быстрого питания там практически вдвое превысил средние темпы инфляции.