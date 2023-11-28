В США резко подорожал фастфуд

Business Insider: стоимость фастфуда в ресторанах быстрого питания США выросла

Стоимость фастфуда в ресторанах быстрого питания в США значительно выросла из-за инфляции. Об этом сообщает Business Insider.

Цены на свою продукцию увеличили Pizza Hut, Starbucks и McDonald's. Из меню последнего также исчезли продукты стоимостью 1-3 доллара. По данным Федерального бюро статистики труда Штатов, в октябре цены на фастфуд в стране в среднем прибавили 6,2 процента год к году.

По данным издания, в 2023 году McDonald's рассчитывал увеличить стоимость своей продукции на 10 процентов. О соответствующих планах компания заявляла в последнем финансовом отчете, при том, что за прошлый год цены в заведениях сети и так выросли на 10 процентов.

На рост цен жалуются и пользователи: один из них в марте опубликовал в TikTok видео, где рассказал о дорогом комплексном питание в McDonald's в Коннектикуте. Стоимость комплексного обеда «Биг Мак» — 16,89 доллара, посетовал он.

Несмотря на замедление инфляции, возвращения цен к прежнему уровню ждать не стоит, предупреждают аналитики. В 2024 году стоимость продукции в заведениях фастфуда в Калифорнии может продолжить увеличиваться из-за повышения зарплат сотрудников, объясняют они.

О возможности дальнейшего повышения цен предупредили и в Starbucks. В последнем финансовом отчете компания заявила, что увеличила цены за последний год, и в дальнейшем продолжит рассматривать возможности «стратегического ценообразования».

Ранее стало известно, что цены на блюда в российских ресторанах этой осенью также могут вырасти на 15-20 процентов. Среди причин называлось удорожание продуктов, бензина и логистики. В июне 2023-го заведения уже подняли цены на 10 процентов из-за увеличения закупочных цен на зарубежную и российскую продукцию.