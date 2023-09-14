Российские рестораны поднимут цены этой осенью

«Известия»: цены на блюда в российских ресторанах могут вырасти на 15–20% осенью

Блюда в российских ресторанах могут подорожать на 15-20 процентов этой осенью, сообщают «Известия».

Уточняется, что такие меры связаны с ростом цен на продукты, бензин и логистические услуги. Также, некоторые заведения задумываются о внесении изменений в состав блюд за счет снижения доли дорогих ингредиентов. Как пишет издание, часть ресторанов планируют повышать цены только на те позиции в меню, в которые входят подорожавшие продукты.

При этом, по данным «Известий», в 2022 году стоимость блюд в ресторанах выросла в среднем на 15–20 процентов, а в июне этого года — еще на 10 процентов. «Ресторанный рынок столкнулся со сложной ситуацией: рост закупочных цен как на импортную, так и на отечественную продукцию с начала года в среднем составил около 30 процентов», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что цены на фастфуд в России в настоящее время растут на 1-2 процента в месяц из-за увеличения стоимости продуктов и зарплат сотрудникам. Такой же рост ожидается в будущем.