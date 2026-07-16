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18:51, 16 июля 2026Мир

Захарова дала совет спрятавшейся в киевском убежище фон дер Ляйен

Захарова посоветовала главе ЕК фон дер Ляйен отказаться от поездок в Киев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен отказаться от поездок в Киев. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что в ходе визита в украинскую столицу фон дер Ляйен была вынуждена прервать общение с журналистами из-за сигнала тревоги и спрятаться в убежище.

«Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились. И нечего туда больше таскаться», — прокомментировала инцидент Захарова.

15 июля глава Еврокомиссии заявила о подготовке новых инициатив по интеграции оборонных отраслей Европейского союза (ЕС) и Украины. Она также сообщила, что ЕС и Украина заключили новый договор по оборонно-промышленному партнерству, касающемуся дронов.

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