Удар России по судну с грузом для ВСУ в Черном море попал на видео

Минобороны России опубликовало кадры удара по сухогрузу ВСУ в Черном море

В сети появились кадры удара российских военных по судну с грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Видео опубликовало Минобороны РФ в Telegram.

На кадрах видно, как беспилотник на большой скорости подлетает к сухогрузу и поражает его. Судно, как отметили в оборонном ведомстве, шло в порт Черноморск Одесской области.

В Минобороны уточнили, что удар наносился расчетами дронов «Герань-2».

Ранее стало известно о боестолкновении в районе острова Змеиный в Черном море. Там российские войска поразили быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.