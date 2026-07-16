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18:12, 16 июля 2026Россия

Российские военнослужащие ударили «Геранью-2» по судну с грузом для ВСУ в Черном море

Минобороны: ВС России «Геранью-2» ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские военнослужащие поразили в Черном море судно, перевозившее грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Расчеты БПЛА "Герань-2" поразили сухогруз в Черном море, который шел в порт "Черноморск" Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей об ударе по судну в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

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