Российские военнослужащие ударили «Геранью-2» по судну с грузом для ВСУ в Черном море

Минобороны: ВС России «Геранью-2» ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море

Российские военнослужащие поразили в Черном море судно, перевозившее грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Расчеты БПЛА "Герань-2" поразили сухогруз в Черном море, который шел в порт "Черноморск" Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей об ударе по судну в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.