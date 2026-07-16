Российские войска нанесли удар по ВСУ в районе острова Змеиный

Минобороны России заявило об ударе по катеру ВСУ в районе острова Змеиный

Российские войска поразили быстроходный катер сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Змеиный. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Удар нанесен в рамках ночной атаки высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области, используемой в интересах ВСУ. В результате поражены цеха хранения и сборки беспилотников, сухогрузы и места складирования горюче-смазочных материалов.

Кроме того, атакованы предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

Ранее удар по острову Змеиный попал на видео. На кадрах видно два мощных взрыва в районе пункта временной дислокации сил специальных операций «Юг» ВСУ.