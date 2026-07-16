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09:52, 16 июля 2026Россия

Российские войска нанесли удар по ВСУ в районе острова Змеиный

Минобороны России заявило об ударе по катеру ВСУ в районе острова Змеиный
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские войска поразили быстроходный катер сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Змеиный. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Удар нанесен в рамках ночной атаки высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области, используемой в интересах ВСУ. В результате поражены цеха хранения и сборки беспилотников, сухогрузы и места складирования горюче-смазочных материалов.

Кроме того, атакованы предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

Ранее удар по острову Змеиный попал на видео. На кадрах видно два мощных взрыва в районе пункта временной дислокации сил специальных операций «Юг» ВСУ.

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