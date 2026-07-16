В Минобороны России назвали цели ударов по Одессе

Минобороны России сообщило об ударах по портам Одесса и Южный

В ночь на 16 июля российские войска нанесли удары высокоточным оружием по Одессе и Одесской области. Пораженные цели назвало Минобороны России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, в портах Одесса и Южный нанесены удары по инфраструктуре для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов (ГСМ). «Также в порту Одесса поражены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, атакован сухогруз, доставлявший груз для Вооруженных сил Украины в Черноморск, и военный быстроходный катер в районе острова Змеиный.

Днем ранее Минобороны России также сообщало об ударе по сухогрузам в порту Черноморск и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области.