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19:42, 15 июля 2026Россия

Российские войска второй раз за день ударили по украинским судам

Минобороны: ВС России ударили по сухогрузам в Одесской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Вооруженные силы (ВС) России ударили по сухогрузам в Одесской области Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Расчеты БПЛА "Герань-4 сикер" ударили по сухогрузам в порту "Черноморск" Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей об ударах в оборонном ведомстве не привели.

Ранее 15 июля стало известно, что Российская армия атаковала порты в Одессе и Одесской области, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. Как уточнили в ведомстве, в порту Южный нанесен удар по сухогрузу, осуществлявшему доставку грузов военного назначения для ВСУ.

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