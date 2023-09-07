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15:30, 7 сентября 2023Экономика

Оценена скорость роста цен на фастфуд в России

Основатель «Теремка» Гончаров: цены на фастфуд растут на 1-2 процента в месяц

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Цены в кафе быстрого питания в России в настоящее время растут на 1-2 процента в месяц, такой же рост ожидается в будущем. Об этом рассказал NEWS.ru основатель сети кафе «Теремок» Михаил Гончаров.

Повышение цен обусловлено ростом стоимости продуктов и зарплат сотрудникам, объяснил предприниматель. В общепите цены на продукты составляют 27 процентов от стоимости блюд. Например, если продукты дорожают на 10 процентов за несколько месяцев, блюдо может вырасти в цене на три процента.

Предприниматель напомнил, что весной 2022 года цены на рынке фастфуда подскочили на 12-18 процентов, с весны же 2023-го они растут на 1-2 процента в месяц. Это объясняется тактикой компаний, которые решили повышать цены плавно, но регулярно. Гончаров считает, что до конца года в этом направлении не ожидается резких скачков. По его словам, повышений на 1-2 процента может быть «и два, и три».

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Ранее финансовый эксперт Мария Долгова предрекла подорожание в России пиццы и бургеров на 4-8 процента осенью. При этом, как ожидается, пицца подорожает сильнее бургеров из-за разницы повышения стоимости на ингредиенты в этих блюдах.

Кроме того, согласно данным аналитической компании «Платформа ОФД», из-за роста цен на фастфуд россияне стали в 2-3 раза чаще отдавать предпочтение шаурме. Это связано с невысокой стоимостью продукта по сравнению с ценами на другие виды фастфуда.

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    Мария Черкасова
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