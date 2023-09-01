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14:50, 1 сентября 2023Экономика

В России предрекли подорожание пиццы и бургеров

Финансовый эксперт Долгова: пицца и бургеры осенью могут подорожать на 4-8 %
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Этой осенью пицца и бургеры в России могут подорожать в среднем на четыре-восемь процентов. Об этом заявила NEWS.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

При этом пицца вырастет в цене сильнее, чем гамбургеры, предупредила финансовый эксперт. Она в основном подорожает из-за роста цен на молочную продукцию и сыры. Эксперт отметила, что из-за подорожания молочных продуктов в цене уже выросли пиццы «Маргарита», «Четыре сыра» и «Карбонара». Кроме того, пицца подорожала из-за роста цен на помидоры, а также увеличения стоимости яиц и сахара, которые используют для приготовления теста.

Повышение стоимости бургеров будет слабее, отметила Долгова. Цена блюда в основном зависит от расценок на говядину, которая за лето подорожала не так сильно, как свинина и птица. Эксперт отметила, что из-за сезонной дефляции стоимости хлеба и овощей рост цен на бургеры может замедлиться.

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При этом, согласно данным ресурса «Чек Индекс», фастфуд у россиян по итогам первой половины 2023 года оказался гораздо более популярным, чем за аналогичный период 2022-го года. Чаще всего россияне предпочитали хот-доги, бургеры, шаурму и пиццу.

С января по июнь среди фастфуда сильнее всего в цене выросли бургеры — в среднем они подорожали на десять процентов, до 241 рубля. Цены на пиццу и хот-доги увеличились на девять процентов — до 381 и 172 рублей соответственно.

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    Мария Черкасова
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