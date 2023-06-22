Россияне стали чаще есть шаурму из-за роста цен на другой фастфуд

«Ведомости»: спрос на шаурму вырос в 2-3 раза из-за подорожания суши и пиццы

Россияне стали в два-три раза чаще есть шаурму. Спрос на нее вырос в два-три раза на фоне подорожания других видов фастфуда. Об этом со ссылкой на данные сервисов доставки и продуктовых магазинов, а также аналитической фирмы «Платформа ОФД» сообщает газета Ведомости.

Представители крупнейшего оператора фискальных данных отметили, что шаурма показывает самый высокий рост продаж в натуральном выражении среди прочего фастфуда. Так, с января по март 2023 года число покупок блюда увеличилось на девять процентов, в то время как суши и пицца показали рост на пять и четыре процента соответственно.

Такой результат объясняют невысокой стоимостью шаурмы в сравнении с конкурентами. По данным «Платформы ОФД», средний чек на блюдо составляет 171 рублей, в то время как у бургера, пиццы или роллов он равен 236, 378 и 435 рублей соответственно.

В середине июня в Братске Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой — за помощью медиков обратились более 35 человек. Им поставили диагноз «острая кишечная инфекция» — все они ранее посещали кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Вскоре число пострадавших выросло до 103 — как сообщили в Роспотребнадзоре, причиной отравления стала бактерия сальмонелла.