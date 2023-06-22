Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:14, 22 июня 2023Экономика

Россияне стали чаще есть шаурму из-за роста цен на другой фастфуд

«Ведомости»: спрос на шаурму вырос в 2-3 раза из-за подорожания суши и пиццы

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россияне стали в два-три раза чаще есть шаурму. Спрос на нее вырос в два-три раза на фоне подорожания других видов фастфуда. Об этом со ссылкой на данные сервисов доставки и продуктовых магазинов, а также аналитической фирмы «Платформа ОФД» сообщает газета Ведомости.

Представители крупнейшего оператора фискальных данных отметили, что шаурма показывает самый высокий рост продаж в натуральном выражении среди прочего фастфуда. Так, с января по март 2023 года число покупок блюда увеличилось на девять процентов, в то время как суши и пицца показали рост на пять и четыре процента соответственно.

Такой результат объясняют невысокой стоимостью шаурмы в сравнении с конкурентами. По данным «Платформы ОФД», средний чек на блюдо составляет 171 рублей, в то время как у бургера, пиццы или роллов он равен 236, 378 и 435 рублей соответственно.

В середине июня в Братске Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой — за помощью медиков обратились более 35 человек. Им поставили диагноз «острая кишечная инфекция» — все они ранее посещали кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Вскоре число пострадавших выросло до 103 — как сообщили в Роспотребнадзоре, причиной отравления стала бактерия сальмонелла.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости
    Аналитик предрек решающую фазу СВО на Украине
    Стало известно о росте числа пациентов в ведущем украинском военном госпитале
    МИД России оценил желание Макрона приехать на саммит БРИКС
    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов
    Женщина шесть часов стояла под окнами бывшего мужа с плакатами с одной просьбой
    Россияне стали чаще есть шаурму из-за роста цен на другой фастфуд
    Москвичи пожаловались на опасное соседство с собакой-убийцей по кличке Борман
    Махачева номинировали на звание лучшего бойца года
    Дневной сон увеличил объем мозга
    Финляндия захотела вооружиться против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.