Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:43, 14 июня 2023Россия

Россияне массово отравились шаурмой

Более 35 человек отравились шаурмой в Братске Иркутской области

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Братске Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой — за медицинской помощью обратились более 35 человек. Об этом в среду, 14 июня, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следователей, блюдо, после которого у россиян ухудшилось самочувствие, было куплено в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». С диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, пятеро из них дети. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Специалисты взяли на анализы пробы с продуктов, кухонных приборов и техники в кафе, изъяты гриль-печи и документация. Все работники направлены на бактериологическое исследование.

Ранее в июне в Верхней Пышме Свердловской области были зафиксированы случаи массового отравления детей в столовой школы № 33. Там кормили ребят из ближайших лагерей.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Залужного уличили в руководстве взрывами на «Северных потоках». Как ответил Киев?
    Дачникам перечислили способы избавиться от колорадского жука
    В ЛНР сообщили об употреблении бойцами ВСУ наркотических анальгетиков
    ВСУ обстреляли приграничный российский регион
    Стало известно о состоянии госпитализированной в Москве Федосеевой-Шукшиной
    Россияне массово отравились шаурмой
    В Белом доме сообщили о переговорах Байдена и генсека НАТО
    Сын Никиты Михалкова назвал любимый фильм своего отца
    Назван оригинальный способ улучшить интимную жизнь
    Еще 10 добровольческих отрядов подписали контракт с Минобороны России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.