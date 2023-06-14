Россияне массово отравились шаурмой

Более 35 человек отравились шаурмой в Братске Иркутской области

В Братске Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой — за медицинской помощью обратились более 35 человек. Об этом в среду, 14 июня, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следователей, блюдо, после которого у россиян ухудшилось самочувствие, было куплено в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». С диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, пятеро из них дети. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Специалисты взяли на анализы пробы с продуктов, кухонных приборов и техники в кафе, изъяты гриль-печи и документация. Все работники направлены на бактериологическое исследование.

Ранее в июне в Верхней Пышме Свердловской области были зафиксированы случаи массового отравления детей в столовой школы № 33. Там кормили ребят из ближайших лагерей.