В школьных лагерях в российском регионе массово отравились дети

E1.ru: в Верхней Пышме дети из школьных лагерей массово отравились в столовой

В Верхней Пышме Свердловской области зафиксированы случаи массового отравления детей в столовой школы № 33. Там кормили ребят из ближайших лагерей. Эту информацию подтвердили порталу E1.ru в администрации российского города.

Представители властей пояснили, что в столовой питались ученики школ № 4 и 22. У всех отравившихся подростков схожие симптомы: рвота, диарея и высокая температура.

«По рекомендации регионального Роспотребнадзора деятельность тех дневных лагерей, в которых зафиксировано заболевание, приостановлена с целью разобщения воспитанников, проведения проверки, выяснения источника инфекции и принятия мер. Остальные дневные лагеря работают в штатном режиме», — подчеркнули в администрации Верхней Пышмы.

Лагеря в свердловском городе прекратили работу до 12 июня. Сейчас родители детей ждут результатов анализов, которые укажут на причину отравления.

Ранее сообщалось, что в одной из школ в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) произошло массовое отравление — норовирусом заразились более 80 человек.