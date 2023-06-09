Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 9 июня 2023Россия

В школьных лагерях в российском регионе массово отравились дети

E1.ru: в Верхней Пышме дети из школьных лагерей массово отравились в столовой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Верхней Пышме Свердловской области зафиксированы случаи массового отравления детей в столовой школы № 33. Там кормили ребят из ближайших лагерей. Эту информацию подтвердили порталу E1.ru в администрации российского города.

Представители властей пояснили, что в столовой питались ученики школ № 4 и 22. У всех отравившихся подростков схожие симптомы: рвота, диарея и высокая температура.

«По рекомендации регионального Роспотребнадзора деятельность тех дневных лагерей, в которых зафиксировано заболевание, приостановлена с целью разобщения воспитанников, проведения проверки, выяснения источника инфекции и принятия мер. Остальные дневные лагеря работают в штатном режиме», — подчеркнули в администрации Верхней Пышмы.

Лагеря в свердловском городе прекратили работу до 12 июня. Сейчас родители детей ждут результатов анализов, которые укажут на причину отравления.

Ранее сообщалось, что в одной из школ в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) произошло массовое отравление — норовирусом заразились более 80 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о сюрпризе Саудовской Аравии для партнеров по ОПЕК и России
    Глава МАГАТЭ объявил о программе помощи после разрушения Каховской ГЭС
    Российского актера из сериала «Мажор» оправдали по делу о зарплате экс-супруге
    В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник
    Появилось видео сгоревших танков Leopard 2 и БМП Bradley
    В школьных лагерях в российском регионе массово отравились дети
    Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики
    Россиянка обманула турагентство и потребовала двойную компенсацию за отмену тура
    Блогерша раскрыла простой способ сохранить чистоту волос надолго
    Выселенного из дома принца Гарри пустили переночевать
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.