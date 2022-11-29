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13:51, 29 ноября 2022Россия

В российской школе произошло массовое отравление

Более 80 человек в школе в Нягани заразились норовирусом

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В одной из школ в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошло массовое отравление — норовирусом заразились более 80 человек. Об этом сообщил глава российского города Иван Ямашев в соцсети «ВКонтакте».

«По работе школы №2 в связи со вспышкой ротовирусной и энтеровирусной инфекций. Занятия отменены с 24 ноября и продлены на текущую неделю, болеют 82 человека», — написал он.

РЕН ТВ, в свою очередь, уточняет, что с недомоганием в больницу обратились и дети, и взрослые: сначала два ученика, позже — еще шесть человек, а затем остальные, включая нескольких поваров и учителей. Школьников посадили на карантин до 5 декабря.

29 ноября замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева сообщила «Интерфаксу», что очаг норовирусной инфекции выявлен и локализован.

В сентябре 2021 года в начальных классах гимназии №13 Нижнего Новгорода из-за жалоб на массовое отравление учащихся останавливали занятия.

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Евгения Куликова
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