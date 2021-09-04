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В школе Нижнего Новгорода остановят занятия из-за массового отравления учеников

Занятия в начальных классах гимназии №13 Нижнего Новгорода остановлены из-за отравления
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Занятия в начальных классах гимназии №13 Нижнего Новгорода остановят из-за жалоб на массовое отравление учащихся. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, двое пострадавших находятся в больнице, один ученик уже выписан. Ранее в прокуратуре сообщили, что всего поступило 40 заявлений об отравлении.

После появления информации о случаях кишечной инфекции у учеников гимназии №13, на место выехали сотрудники Роспотребнадзора для эпидемиологического расследования. «Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников школы. Учебный процесс в начальной школе гимназии №13 будет приостановлен», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в поезде МурманскАдлер. В Роспотребнадзоре заявили, что причиной отравления 87 детей стал норовирус.

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