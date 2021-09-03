Массовое отравление детей зафиксировали в одной из школ Минска

Массовое отравление детей зафиксировали в Минском лицее № 3. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на родителей учеников.

По данным портала, детям стало плохо вечером 2 сентября. Речь идет как минимум о нескольких десятках школьников. Родители начали массово жаловаться руководству лицея, однако внятного ответа на произошедшее администрация не дала. «Дети жалуются на боль в животе, рвоту, небольшую температуру и слабость. При этом похожие симптомы у ребят из разных классов», — сообщили изданию родители учеников.

Они отметили, что некоторые дети вовсе не принимали пищу в школе, и предположили, что речь может идти об инфекции. На ситуацию отреагировало Министерство здравоохранения республики. Чиновники настаивают, что речь идет лишь о двух случаях заболевания, а школьники отравились в домашних условиях. Сведения о госпитализации учеников пока не поступали.

Ранее министр образования Белоруссии Игорь Карпенко объявил о возвращении во все школы страны должности руководителя военно-патриотического воспитания, который будет заниматься допризывной подготовкой подростков по аналогии с советской практикой. Военруки, как пояснил министр, займутся внедрением воспитательной работы в учебный процесс, а летом будут руководить военно-патриотическими лагерями.