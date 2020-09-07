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В Белоруссии на акции протеста задержали 12-летнего школьника

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Минске на акции протеста задержали 12-летнего школьника за рисунок на асфальте. Об этом сообщает Tut.by.

Как рассказала изданию мать школьника Юлия, ребенок собирался на протестную акцию вместе с отцом, ранее он уже посещал митинги оппозиции. В условленном месте он не дождался отца и присоединился к маршу на проспекте Победителей.

Когда колонна дошла до оцепления силовиков, кто-то из протестующих дал Ярославу баллончик с краской, которым он нарисовал на асфальте надпись «3%» (один из лозунгов белорусской оппозиции, якобы характеризующий реальный рейтинг главы государства Александра Лукашенкоприм. «Ленты.ру»). Его задержали правоохранители. Подростка доставили в отделение, где на него составили протокол. К вечеру он был отпущен домой.

По всей Белоруссии 6 сентября прошли протестные акции оппозиции. На улицы столицы республики стягивали спецтехнику, а возле резиденции Лукашенко заметили БТР. Также сообщалось, что около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ. К вечеру сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали массово задерживать протестующих.

Акции протеста несогласных с результатами недавних президентских выборов проходят в Минске каждый день уже практически в течение месяца. В будние дни на митинги приходят по несколько сотен человек, но по воскресеньям акции становятся многотысячными. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов. Однако оппозиция, выдвинувшая единого кандидата Светлану Тихановскую, не согласилась с этой версией.


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