В Минске началась многотысячная акция протеста

Многотысячная акция протеста началась в Минске и других городах Белоруссии, сообщает TYT.by.

Колонны протестующих двинулись в центр белорусской столицы. В центре Минска жители начали собираться в группы по несколько десятков и сотен человек еще в утренние часы. Затем они выдвинулись в сторону площади Независимости. По последним данным, многотысячная толпа протестующих подошла к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее, 6 сентября, сообщалось, что в преддверии «Марша единства» начались очередные задержания. В центр Минска согнали спецтехнику, в том числе водометы.

Массовые протесты, вызванные несогласием местных жителей итогами выборов президента, продолжаются в Белоруссии больше трех недель.