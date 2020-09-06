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В преддверии несанкционированной акции оппозиции в центре Минска начались очередные задержания. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале, публикуя соответствующее видео.

По информации агентства, задержаны уже пять человек.

6 сентября в Минске должен состояться «Марш единства» — шествие и митинг против действующей белорусской власти, в том числе президента Александра Лукашенко, а также против результатов прошедших выборов.

В связи с планируемой акцией в центр города согнали спецтехнику, в том числе водометы.

Массовые протесты, вызванные несогласием местных жителей итогами выборов президента, продолжаются в Белоруссии больше трех недель.