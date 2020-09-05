Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в прямом эфире на Youtube заявила, что готова пообщаться с представителями российских властей, если они с ней свяжутся.

По словам Тихановской, с ней связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских государств, и она никому не отказывала в общении. «Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», — сказала она, уточнив, что такого звонка от российской стороны не было.

Тихановская подчеркнула, что происходящее в Белоруссии — внутренняя проблема страны, и «мы сами должны ее решать». Вместе с тем она отметила, что всегда готова к диалогу, если лидеры других стран сочтут необходимым «поддержать нас, позвонить, встретиться, чтобы выказать солидарность с белорусским народом, либо, может, какое-то свое мнение по этому поводу пояснить».

Ранее Светлана Тихановская предрекла, что протестные акции в Белоруссии не прекратятся и будут бесконечными. По ее словам, люди, выходившие на протестные акции, являются «силой», которая оказывает давление на Александра Лукашенко.

В Белоруссии почти месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Тихановская находится в Литве. Белорусские власти возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти.