Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

Крым перешел под юрисдикцию России в нарушение международных законов, однако сам вопрос принадлежности полуострова сложный. Такую позицию высказала экс-соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская в интервью латвийскому изданию LRT.

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По ее словам, большинство белорусов придерживаются пограничной точки зрения, что «де-юре» Крым принадлежит Украине, по «де-факто» уже стал российской территорией. Именно так она предпочитала отвечать на вопрос о полуострове во время предвыборной кампании. «Мы же понимаем, что существуют международные законы», — заметила она.

Однако Тихановская считает, что белорусам не нужно и не обязательно занимать в этом вопросе принципиальную позицию, особенно сейчас, когда их больше заботит собственный внутриполитический кризис. «Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас», — пояснила экс-кандидат в президенты.

Ранее эксперты объяснили, почему Тихановская стремится избежать вопросов о Крыме и не признает его украинским. По мнению аналитика центра Atlantic Council Франака Вячорки, она боится тем самым навредить белорусскому протесту и вызвать ассоциации с украинским Евромайданом, поскольку Лукашенко называет ее политическую ориентацию «прозападной, пропольской, проамериканской». Его экс-соперница хочет дистанцироваться от этой репутации, чтобы сохранить максимальное число сторонников на родине.

31 августа оппозиция Белоруссии во главе с соратницей Тихановской, бывшим руководителем предвыборного штаба экс-банкира Виктора Бабарико Марией Колесниковой объявили о том, что создают новую политическую партию, которая будет работать вместе с Координационным советом оппозиции, являющимся гражданским объединением. Колесникова признала, что готова стать новым лидером протеста в стране.

Белорусы протестуют уже четвертую неделю. Главными требованиями недовольных являются отставка действующего руководства страны, проведение новых выборов и привлечение к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые митинги и издевался над тысячами заключенных. Действующий глава государства Александр Лукашенко заявляет, что выборы прошли с соблюдением закона, люди сами бросались на ОМОН, а протесты организованы и проплачены третьими странами.