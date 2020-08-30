Назван план действий оппозиции после прихода к власти в Белоруссии

Если белорусская оппозиция придет к власти, будут приняты меры для проведения честных и прозрачных выборов. Об этом «Интерфаксу» рассказали в штабе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Одной из мер станет восстановление Конституции Белоруссии 1994 года, ограничивающей число президентских сроков. Кроме того, в план действий оппозиции входит формирование временного правительства на основе действующего.

В штабе Тихановской подчеркнули, что она готова обсудить с властями Белоруссии мирную передачу власти. Собеседник «Интерфакса» назвал условием переговоров освобождение задержанных участников протестов.

29 августа сообщалось, что Тихановская допустила, что Россия может стать посредником, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи. В тот же день она встретилась с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

Ранее белорусская оппозиция уже предлагала вернуть Конституцию 1994 года. За время правления Лукашенко в нее неоднократно вносились поправки, которые наделяли президента дополнительными полномочиями.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов, согласно которым Тихановская получила 10 процентов голосов, а президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов.