Тихановская допустила посредничество России в разрешении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что Россия может стать посредником, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи. Об этом она заявила в интервью Euronews.

По словам политика, оппозиция готова к посредничеству Москвы, если это понадобится для разрешения ситуации. «Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — заявила она.

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Тихановская отметила, что происходящее в Белоруссии — кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства. «Мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны», — сказала она.

Она также заявила, что сейчас деятельность Координационного совета белорусской оппозиции направлена на переговоры и начало диалога с правительством.

При этом на вопрос о том, боится ли Тихановская, что в стране установится двоевластие, она заявила, что выборы президента были сфальсифицированы. Она добавила, что народ Белоруссии не выбирал президента Александра Лукашенко и будет защищать свой выбор. «У нас есть один лидер, и народ, люди Белоруссии, знают, кто это», — сказала она.

Ранее Тихановская назвала себя «избранным народом президентом». Она отметила, что хочет привести Белоруссию «в свободное и уверенное будущее». При этом она рассказала, что оппозиция не получала помощи от Евросоюза.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов, на которых Тихановская получила 10 процентов голосов, а президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов.