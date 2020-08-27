Тихановская назвала себя избранным президентом Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала себя «избранным народом президентом». Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild.

«Вы знаете официальные сфальсифицированные цифры. Таким образом, я сейчас сама себя официально так не могу называть. Так что я женщина, за которую проголосовали люди», — уточнила политик и добавила, что она является «лидером большинства».

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Тихановская отметила, что хочет привести Белоруссию «в свободное и уверенное будущее».

Она при этом рассказала, что оппозиция не получала помощи от ЕС: «Мы никогда не получали какую-либо финансовую помощь или что-то от какой-либо европейской страны (...) Есть некоторые инициативы, которые пытаются помочь людям в стране».

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов, на которых Тихановская получила 10 процентов голосов, а президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. Действующий глава государства считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.