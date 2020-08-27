Лукашенко констатировал неудачу оппозиции в попытке его повалить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался насчет призывов оппозиции к гражданам отзывать депутатов в своих округах. Об этом пишет БЕЛТА.

«Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов… Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось — надо расшатать парламент», — констатировал Лукашенко.

Материалы по теме «Наши зарплаты — пули ОМОНа» Что происходит на митингах против Лукашенко, куда вышли работники главных заводов Белоруссии «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске

Он выразил уверенность, что «подавляющее большинство наших депутатов не из слабого десятка». Лукашенко призвал парламентариев помнить, что у них есть президент, который всегда и без всяких проблем сможет их защитить.

Лукашенко добавил, что на депутатов начались «накаты», от них требуют выходить на улицу. «Не вышли, значит, мы вас отзовем. Ну, попробуйте», — резюмировал президент.

Ранее 27 августа Лукашенко заявил, что против Белоруссии идет гибридная война и дипломатическая бойня, а Польша «спит и видит», как отобрать Гродненскую область. Он отметил, что на этом фоне за него вышла митинговать «силища» в три миллиона белорусов.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов выборов, согласно которым действующий президент набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.