Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти Польши в попытке присоединить Гродненскую область республики. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заявил он.

По словам Лукашенко, страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги на то, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

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Ранее Лукашенко говорил о польском флаге, поднятом протестующими над городом Гродно. Он подчеркнул, что это недопустимо и подобные вещи будут пресекаться кардинальным образом. Также он попенял НАТО на «барабанящие гусеницами» танки на границе: «Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения».

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации можно увидеть элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций». Лукашенко также выразил уверенность, что действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.