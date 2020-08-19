Лукашенко заявил о поднятом над Гродно польском флаге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о польском флаге, поднятом протестующими над городом Гродно. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что это недопустимо и подобные вещи будут пресекаться кардинальным образом. Президент Белоруссии также сказал, что готов дать серьезный отпор «тем, кто за рубежом шашки точит».

Ранее Лукашенко заявил, что Запад открыто финансирует массовые протесты в стране. «Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Белоруссию», — сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности. Белорусские власти не могут отследить все поступающие средства, большие суммы направляются наличными, добавил он. Власти республики привели в боевую готовность группировку войск на западной границе.

В Белоруссии больше недели продолжаются массовые протесты из-за итогов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись силовиками. По последним данным, жертвами происходящего стали четыре человека. На 19 августа запланирован чрезвычайный саммит Евросоюза, посвященный ситуации в Белоруссии.