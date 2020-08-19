Лукашенко рассказал о финансировании Западом протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад открыто финансирует массовые протесты в стране. Об этом в среду, 19 августа, сообщает БЕЛТА.

«Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь», — сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности.

Белорусские власти не могут отследить все поступающие средства, большие суммы направляются наличными, добавил он.

Лукашенко также рекомендовал Западу заняться своими проблемами: «Я бы просто им посоветовал, прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции и ужасных беспорядков в США».

В Белоруссии больше недели продолжаются массовые протесты из-за прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись силовиками. По последним данным, жертвами происходящего стали четыре человека. На 19 августа запланирован чрезвычайный саммит Евросоюза, посвященный ситуации в Белоруссии.

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