Тихановская призвала Европу не признавать победу Лукашенко

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала Европу не признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Ее видеообращение к Европейскому совету на английском языке опубликовано на YouTube.

Тихановская заявила, что ее народ мирно борется за свое конституционное право выбирать президента. Прошедшие 9 августа выборы не были честными и прозрачными, их результаты сфальсифицированы. Участники протестов были избиты, арестованы, пережили пытки. Все это происходит в центре Европы, подчеркнула политик

Экс-кандидат призвала европейцев не признавать результат прошедших выборов и отметила, что Лукашенко потерял легитимность в глазах народа и мира. Она напомнила, что инициировала создание Национального координационного совета Белоруссии, чтобы содействовать мирному трансферу власти.

«Уважаемые лидеры Европы! Я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Белоруссии и выбор белорусского народа», — заявила Тихановская.

По официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. По всей Белоруссии вторую неделю идут массовые протесты, которые жестко разгонялись. Погибли три человека. Ведущие партии Европарламента в совместном заявлении назвали Лукашенко персоной нон грата. На 19 августа запланирован чрезвычайный саммит ЕС, посвященный ситуации в Белоруссии.